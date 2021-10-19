КБР представила на "Вкусах России" кабардинский сыр и балкарские хычины

НАЛЬЧИК, 19 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) представила яблоки, зольский картофель, кахунские помидоры, кабардинский сыр и балкарские хычины на конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", проводимый Минсельхозом РФ. Голосование стартует 20 октября, сообщили во вторник в региональном Минсельхозе.

Кабардино-Балкария является одним из лидером среди российских регионов по выращиванию яблок. Минеральная вода, которую добывают в регионе, известна своими целебными свойствами, зольский картофель и кахунские помидоры славятся своими исключительными вкусовыми качествами, настоящие хычины - блюдо традиционной балкарской кухни (тонкий пирог с различными начинками) можно попробовать только в КБР.

"Уже завтра, 20 октября, стартует народное голосование в рамках национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", которое продлится до 7 ноября. Кабардино-Балкария для участия в конкурсе направила восемь заявок. Представлены кабардинская халва и сыр, балкарские хычины, гусь по-терски, кахунские помидоры, зольский картофель, яблоки и минеральные воды Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

Конкурс "Вкусы России" призван познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. В 2021 году он проводится во второй раз.