Хайнань в 2021 году вложит в строительство кольцевой автодороги для туристов $933 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 19 октября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань инвестируют в этом году в строительство кольцевой туристической автодороги вокруг острова 6 млрд юаней (около $933 млн). Об этом сообщает местная газета "Хайнань жибао".

На состоявшемся совещании было принято решение в ближайшие 80 дней активизировать работу по данному проекту и выполнить поставленную задачу по привлечению инвестиций в строительство в вышеуказанном объеме. К настоящему времени, пишет издание, уже завершена расчистка полосы земли протяженностью 438,7 км под прокладку автомагистрали. В общей сложности должно быть расчищено 511,6 км.

К строительству дороги в настоящее время привлечено свыше 2,6 тыс. человек, а также более 960 единиц крупной строительной техники. К началу октября по данному проекту уже было освоено инвестиций на сумму 3,36 млрд юаней (около $522,5 млн) - 56% от запланированного на год объема.

Строительство автодороги общей протяженностью 997 км было одобрено правительством провинции в сентябре 2020 года. Объем планируемых инвестиций составит в общей сложности порядка 16,7 млрд юаней (около $2,5 млрд). Дорога пройдет через 12 городов и уездов в провинции. В их числе такие крупные центры, как Хайкоу, Санья и Цюнхай. Маршрут будет проложен таким образом, чтобы туристы смогли увидеть все основные достопримечательности острова, живописные заливы и бухты, горные массивы, национальные парки, а также зоны экономического развития.

Данный проект будет способствовать продвижению программы превращения острова в международный центр туризма и потребления.