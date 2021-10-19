Росприроднадзор планирует обсудить с бизнесом методику формирования антирейтинга компаний

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор рассчитывает обсудить с представителями бизнеса методику формирования экологического антирейтинга компаний. Об этом заявила журналистам глава ведомства Светлана Радионова в кулуарах конференции "Промышленная экология: новые реалии и стандарты будущего", организованной газетой "Ведомости".

"Мы сформировали методику по рейтингу. Мы хотим ее обсудить с бизнесом, чтобы все было по-честному", - сказала она.

Радионова отметила, что Росприроднадзор уже отранжировал для себя компании по отраслям в антирейтинге. "Но вы же понимаете, что как только мы это сделаем [опубликуем антирейтинг], начнется волна. И мы бы не хотели сыграть на руку западным коллегам, которые возьмут это все и в политическую плоскость переведут", - пояснила глава ведомства.

Задача Росприроднадзора состоит в том, чтобы компании с проблемами по экологической повестке устраняли нарушения, подчеркнула Радионова. "Не моя задача играть в политику, наносить финансовый урон компаниям. Моя задача - побуждать всех всяческими способами, в том числе и антирейтингом, к тому, чтобы они начали действовать", - добавила она.

В июне на экологической сессии на ПМЭФ Радионова говорила, что Росприроднадзор готов публиковать в открытом доступе экологический антирейтинг компаний в противовес рейтингам ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), которые составляются европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe на основе оценивания экологичности, качества социальных условий и управления.

Позднее в интервью ТАСС глава Росприроднадзора уточняла, что экологический антирейтинг предприятий России будет составляться по более чем 50 критериям и обновляться раз в полгода.