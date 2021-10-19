"Россети" направят около 1,5 млрд рублей в обновление подстанции на востоке Москвы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" инвестирует порядка 1,5 млрд рублей в модернизацию подстанции "Баскаково", которая обеспечивает энергоснабжение районов Вешняки, Новогиреево и Новокосино с общим населением около 1,5 млн человек, говорится в сообщении компании.

"Реконструкцию центра питания ведет компания "Россети Московский регион". Объем инвестиций до 2022 года - 1,5 млрд рублей. Проект позволит повысить надежность работы подстанции, создаст резерв мощности для подключения новых абонентов. Это важно, так как на востоке столицы идет активное жилищное строительство", - добавили там.

На подстанции, которая отвечает за энергоснабжение важных социальных объектов, в частности, городской клинической больницы №15, где лечат больных с COVID-19, в рамках третьего этапа модернизации будет заменен автотрансформатор на новый с улучшенными эксплуатационными характеристиками и показателями надежности, а также регулировочные трансформаторы с увеличением мощности каждого. Подстанцию также оборудуют новыми современными комплексами релейной защиты и автоматики российского производства.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.