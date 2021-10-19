Индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 13:28 мск, индекс вырос на 1,26% - до 1900,17 пункта.

К 13:42 мск индекс РТС замедлил рост до 1,1% и находился на уровне 1897,11 пункта. В то же время индекс Мосбиржи рос на 0,47%, до 4268,21 пункта.

Доллар падает на 0,65% - до 70,8375 рубля, евро - на 0,25%, до 82,5754 рубля.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,76% - до $84,97 за баррель.