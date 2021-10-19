В Волгоградской области для лесовосстановления подходят около 33 тыс. га участков

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Лесокультурный фонд Волгоградской области позволяет проводить работы на площади 32,8 тыс. га, основной объем работ запланирован в рамках выполнения государственных заданий. Об этом во вторник сообщили ТАСС в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с инициативой создания государственных лесозащитных полос. По информации и. о. начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Александра Кузенко, пилотный проект по реализации нового механизма компенсационного лесовосстановления в рамках федерального закона будет реализован осенью 2021 года в Волгоградской области, где высадят более 200 гектаров леса.

"Лесокультурный фонд Волгоградской области позволяет проводить работы на площади 32,8 тыс. га. Основной объем работ запланирован в рамках выполнения государственных заданий", - сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

По данным мониторинга ведомства, мероприятия по лесовосстановлению и защите леса в регионе достаточно эффективны.

"Темпы и объемы лесовосстановления наращиваются из года в год. Так, например, пять лет назад в Волгоградской области были проведены посадки леса на площади 900 га, к середине 2021 года этот показатель составил 1500 га", - сказали в облкомприроды.