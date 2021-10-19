{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Правительство направит еще 69 млрд рублей на соцвыплаты медработникам на фоне пандемии

По словам премьера Михаила Мишустина, соответствующее распоряжение уже подписано

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство направит еще около 69 млрд рублей на социальные выплаты медработникам на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

"Очень непросто приходится нашим медицинским работникам, уже больше полутора лет они практически без перерыва заботятся о пациентах с ковидом. По поручению президента правительство продолжает поддерживать медработников. Для этого направим в регионы еще около 69 млрд рублей на специальные социальные выплаты. Это финансирование до конца текущего года", - сказал Мишустин.

По его словам, соответствующее распоряжение уже подписано.

"Прошу министерство здравоохранения проследить, чтобы в каждом регионе эти средства поступали своевременно и в полном объеме", - заключил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter по поводу удаления запрещенной информации
Читать полностью