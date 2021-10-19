Армения и Россия договорились о цене на газ

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что республика и РФ пришли к соглашению в вопросе цены на поставляемый в Армению природный газ.

"Переговоры по ценам на газ - процесс, который идет постоянно. Мы достигли договоренности по цене на газ на границе и на территории Армении. Переговоры идут с 2019 года, обсуждались достаточно глубоко, и по ряду вопросов мы пришли к консенсусу", - сказал он журналистам во вторник.

При этом Григорян выделил одну из главных проблем, по которой сторонам пока не удается договориться. "Это ситуация с пятым энергоблоком Разданской ТЭС, который принадлежит "Газпрому" и сейчас не функционирует. Мы бы хотели, чтобы пятый энергоблок стал частью энергетической системы страны. Однако по договору с "Газпромом" все инвестиции компании должны иметь доходность в 9%. Строительство станции - очень серьезная инвестиция, но она не гарантирует доходность. В этом и кроется суть проблемы, поэтому вопрос пока в повестке", - указал вице-премьер.

По его словам, решение данного вопроса позволит значительно стабилизировать ситуацию с ценой на газ в стране.

"Газпром" - единственный поставщик газа в Армению. На внутреннем рынке поставки топлива осуществляет компания "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для республики выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Частным потребителям газ продается по более высокой цене с учетом государственных налогов и расходов компании "Газпром Армения".