ЦБ указал банкам на необходимость устранить практики мисселинга до 30 ноября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Банк России обратил особое внимание банков на необходимость устранить не позднее 30 ноября 2021 года причины и факторы, которые могут приводить к нарушениям прав потребителей финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении Национального совета финансового рынка по итогам встречи ЦБ РФ с банковским сообществом.

В сообщении уточняется, что встреча прошла 6 октября и была посвящена подведению итогов поведенческого надзора за первое полугодие 2021 года, а также обсуждению актуальных проблем на рынке потребительского кредитования.

"С учетом состоявшегося обсуждения Банк России обратил особое внимание на необходимость в возможно короткие сроки (не позднее 30.11.2021) устранить причины и факторы, которые могут приводить к нарушениям прав потребителя по указанным в презентации или сходным с ними тематикам. В том числе, при необходимости следует внести уточнения в правила предоставления услуг и правила стимулирования персонала и руководства кредитной организации, а также другие политики и процедуры", - отмечается в сообщении совета.

Согласно презентации регулятора, в фокус внимания поведенческого надзора входят выявление нарушений и недобросовестных практик в части расчета ПСК (полной стоимости кредита), контроль за реализацией дополнительных услуг (пресечение навязывания услуг), а также качество продаж финансовых продуктов, в том числе недопущение мисселинга, миспрайсинга и пр.

"Кроме того, Банк России обратил внимание на то, что в случае сохранения жалоб потребителей финансовых услуг, указывающих на недостаточность принятых кредитными организациями мер, а также выявления нарушений и неприемлемых практик, которые не будут устраняться в рамках консультативного взаимодействия, Банк России будет реализовывать другие инструменты надзора, в том числе контрольные мероприятия с применением принудительных мер при подтверждении нарушений", - подчеркнули в совете финансового рынка.