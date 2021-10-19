Фитнес-сообщество просит Беглова отменить QR-коды или поддержать отрасль в Петербурге

ТАСС, 19 октября. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина направила письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением отменить систему QR-кодов для предприятий отрасли в городе или обеспечить компенсационные меры поддержки бизнеса при их введении. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Фитнес-сообщество убеждено, что для сохранения фитнес-бизнеса необходимо отменить QR-коды, а при их введении обеспечить отрасль компенсационными мерами поддержки, которые позитивно зарекомендовали себя в 2020 году", - отмечается в письме.

В числе таких мер Силина назвала субсидии на дезинфицирующие средства, кредитование под 2% годовых для сохранения занятости, гранты 0,5 МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений, а если сроки ограничений продлеваются, то размер помощи увеличить пропорционально - вплоть до 1 МРОТ на сотрудника.

"В том числе рассмотреть следующие меры поддержки по сохранению отрасли: снизить социальные налоги и взносы для субъектов фитнес-бизнеса по аналогии с цифровой отраслью; внедрить меры поддержки арендодателей, предоставляющих специальную стоимость в виде скидок на аренду для фитнес-клубов; включить услуги фитнеса в полисы добровольного медицинского страхования; внедрить программы кешбэка по аналогии с туристической отраслью; обеспечить возможность внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-карты по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более дорогим тарифом и возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным", - отмечается в документе.

Силина выразила убеждение, что совместная работа органов государственной власти и фитнес-отрасли "позволит решить ряд стратегически важных вопросов, направленных на борьбу с коронавирусом, и сохранить фитнес-бизнес Санкт-Петербурга".

Она уточнила, что уже сегодня - после анонсирования ограничений - представители фитнес-отрасли Санкт-Петербурга столкнулись с проблемой массовых обращений клиентов за возвратом денег за абонементы и клубные карты, реализация услуг резко сократилась. Подобная динамика развития событий, по ее словам, "повлечет за собой высокий процент банкротств и закрытия физкультурно-оздоровительных объектов в Санкт-Петербурге". В то же время занятия физической культурой и спортом рекомендует ВОЗ, временные методические рекомендации Минздрава РФ также выделяют физическую активность и занятия спортом как основную профилактическую меру и меру восстановления после перенесенной болезни, добавила автор обращения.

Об ограничениях и фитнес-сообществе

Власти Санкт-Петербурга решили ужесточить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. С 1 ноября в городе заработает система QR-кодов. Она будет введена в три этапа.

Так, с 1 ноября только с кодом взрослые смогут попасть на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек (при этом все мероприятия такого масштаба с этого момента необходимо согласовывать с властями).

С 15 ноября аналогичное требование распространяется на посетителей театров, кинотеатров и цирков, музеев и выставок, бассейнов и фитнес-центров, а также церемоний торжественной регистрации брака.

С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов, исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах. Впервые ее вводят и для магазинов, кроме продовольственных, торгующих товарами первой необходимости или "не имеющих зала обслуживания".

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.