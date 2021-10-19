Ущерб от вывоза икры с территории Камчатки доходит до 15 млрд рублей в год

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Объем красной икры, который ежегодно вывозится в багаже с территории Камчатского края, составляет 500 тонн, при этом большая ее часть добывается браконьерами, что наносит ущерб до 15 млрд рублей ежегодно. В связи с этим власти региона предлагают вернуться к вопросу ограничения объемов перевозки красной игры, сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Осенью 2020 года обсуждалась возможность ограничения перевозки красной икры без электронных ветсертификатов 10 килограммами.

"Учитывая, что Камчатский край сегодня является лидером по добыче лосося, особенно остро мы отмечаем проблему. <...>. Ежегодный объем вывоза в багаже граждан икры составляет более 500 тонн", - сказал он в рамках дней субъекта в Совете Федерации во вторник.

Он отметил, что для получения такого объема икры необходимо браконьерское изъятие более 15 тыс. тонн рыбы и ущерб, по его словам, оценивается в более чем 15 млрд рублей ежегодно. "Вместе с тем мы пониманием, что большая часть этого лосося - это браконьерски изымаемый лосось, выработка этой продукции проходит в кустарных условиях, без соблюдения требований действующего законодательства к качеству продукции и, безусловно, несет риски для широкого круга граждан при вовлечении этой продукции в оборот", - пояснил министр.

Он добавил, что необходимо вернуться к предложению об ограничении объемов перевозки икры, которое высказывалось ранее в 2020 году. По его словам, данное предложение поддержано другими регионами Дальнего Востока, а Камчатский край готов стать пилотным регионом для апробации предлагаемых ограничений.

По данным сайта правительства Камчатки, объем перевозки икры в личном багаже граждан, по состоянию на 2020 год, превысил 600 тонн, что эквивалентно в денежном выражении 3 млрд рублей и не соотносится с объемами личного потребления. Отмечается, что в основном эта продукция, по всей вероятности, добыта незаконным путем.