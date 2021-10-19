В окружную столицу Ямала прибыли 11 новых автобусов

ТАСС, 19 октября. В окружную столицу Ямало-Ненецкого автономного округа - Салехард - поступили 11 новых автобусов на газомоторном топливе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

"11 новых автобусов на газомоторном топливе поступили в Салехард. Автобусы адаптированы для маломобильных категорий граждан. Также они оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло "бегущая строка", системой Глонасс", - говорится в сообщении

Новая техника выйдет на маршруты после настройки всех агрегатов и постановки на учет в ГИБДД. Как уточнил пресс-службе глава города Алексей Титовский, новая техника выйдет на загруженные маршруты №1, №2 и №3.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства ЯНАО, до конца 2021 года муниципалитеты округа получат 40 новых автобусов. Всего на Ямал с 2017 года было закуплено 84 автобуса, 39 из них - на газомоторном топливе.