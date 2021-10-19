Цена межсезонного дизеля обновила максимум с 2018 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Биржевая цена межсезонного дизельного топлива по территориальному европейскому индексу в ходе торгов во вторник обновила исторический максимум, достигнув 52,56 тыс. рублей за тонну. В преддверии зимы растет и стоимость зимнего дизеля, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена на межсезонный дизель увеличилась за день на 0,2%, до 52,56 тыс. рублей за тонну и обновила рекордное значение, достигнутое в октябре 2018 года (52,53 тыс. рублей за тонну). С начала октября этот вид топлива подорожал на 0,5%. При этом дорожает и зимний дизель. Во вторник его цена на бирже поднялась на 1,15%, до 55,56 тыс. рублей за тонну. С начала октября зимний дизель стал дороже на 1%.

Сильнее всего во вторник подорожали на бирже сжиженные углеводородные газы (СУГ) - почти на 5%, до 41,3 тыс. рублей за тонну. Авиационный керосин поднялся в цене на 0,9%, до 55,64 тыс. рублей за тонну.

В то же время автомобильные бензины дешевели на торгах во вторник. Так, цена на бензин Аи-92 уменьшилась за день на 0,3%, до 54,6 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,9%, до 56,4 тыс. рублей за тонну.