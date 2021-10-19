Перевозчики Казани просят освободить их от налогов из-за снижения выручки на фоне QR-кодов

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Перевозчики Казани обратились в правительство Татарстана с просьбой рассмотреть введение мер поддержки для автотранспортных предприятий. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

"Перевозчики обратились к премьер-министру Татарстана Алексею Валерьевичу Песошину с просьбой о помощи в связи со сложной ситуацией. С 11 октября введение QR-кодов и самоизоляция для пожилых затронули и общественный транспорт. На 19 октября автотранспортные предприятия Казани фиксируют снижение пассажиропотока на 20%. Знаем, что снижение пассажиропотока фиксируют также и коллеги из МУП "Метроэлектротранс". Пассажиры старше 65 ушли на самоизоляцию, в общественном транспорте также стало значительно меньше пассажиров пенсионного возраста", - сообщает Темляков.

По его сданным, снижается количество школьников и студентов, а также сотрудников, так как предприятия переходят на дистанционную работу.

"В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией прогнозируем и дальнейшее снижение пассажиропотока в общественном транспорте. Не исключено, что пассажиропоток может достигнуть критических цифр уже к ноябрю-декабрю 2021 года. В связи со снижением пассажиропотока пропорционально падает выручка. Перевозчики Казани попросили премьер-министра рассмотреть возможность введения мер поддержки для автотранспортных предприятий Татарстана", - сообщает Темляков.

В частности, перевозчики просят освободить их от налогов, поступающих в республиканский бюджет, до восстановления пассажиропотока и улучшения ситуации. А также перенести введение тахографов на год. "Ввести тахографы в общественном транспорте Казани с 1 января 2023 года. Исполнение постановления правительства РФ о введении тахографов с 1 января 2022 года требует материальных затрат, а также пополнения штата водителей и кондукторов", - сообщил Темляков.

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается торговых центров, аквапарков, бассейнов и ряда других мест. Предусмотрена обязательная изоляция для жителей старше 65 лет, не вакцинированных от COVID-19. Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан.