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В ЦБ заявили, что телефонное мошенничество лидирует среди методов злоумышленников

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов обратил внимание, что аудитория, попадающаяся на уловки телефонных мошенников, помолодела

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мошенники для хищения денежных средств граждан в основном применяют методы социальной инженерии. Так, телефонное мошенничество по-прежнему лидирует среди способов, используемых злоумышленниками, сообщил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев, выступая на пленарной секции "Глобальная цифровизация и национальная безопасность" в ходе Международного форума "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства".

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"Атаки с использованием социальной инженерии по-прежнему являются основным инструментом злоумышленников при хищении денежных средств со счетов клиентов - физических лиц. При этом лидирующие позиции по-прежнему занимает телефонное мошенничество. Это, по нашей статистике, порядка 80%", - сказал Зубарев.

При этом, по его словам, удалось остановить рост мошенничества. "Мы видим, что волну роста, которую фиксировали в прошлом году, - у нас был рост 20 % от квартала к кварталу, сумма похищенного возрастала - сейчас нам удалось рост остановить", - добавил зампред ЦБ.

В свою очередь зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов обратил внимание, что аудитория, попадающаяся на уловки телефонных мошенников, помолодела. "Сейчас , по нашим данным, большинство, кто попадается на уловки телефонных мошенников, - это граждане в возрасте 35-40 лет. Еще год назад это были граждане свыше 60 лет. Ситуация меняется", - отметил он.

Международный форум "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства" проходит на полях XXV международной выставки средств обеспечении безопасности государства "Интерполитех-2021".

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