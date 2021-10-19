Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета на 2020 год

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Отчет утвержден по доходам в сумме 18 719 млрд рублей, по расходам в сумме 22 821,5 млрд рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 4 102,5 млрд рублей. Размер дефицита составил 3,8% ВВП. Годовая инфляция, согласно документу, составила 6,5%.

Как отмечается в заключении комитета по экономической политике, исполнение федерального бюджета в 2020 году осуществлялось в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции: при вынужденном резком ограничении деловой активности, сокращении мировой торговли, приостановке производств, снижении доходов и спроса населения.

Расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом выросли на 25,3%. Законодательно установленный объем расходов был увеличен на 4,2 трлн рублей.

Комитет отмечает, что уровень перераспределения бюджетных ассигнований в 2020 году является беспрецедентным. Объем резервного фонда правительства РФ был увеличен до 4,5 трлн рублей, из которых 2,8 трлн рублей направлено на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации в отраслях, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.

Общий объем положительных изменений сводной росписи составил 11,3 трлн рублей (или почти 50% кассовых расходов).

Совокупный объем расходов федерального бюджета на антикризисные меры в 2020 году оценивается в 3,5-4% ВВП. Это поддержало спрос в экономике, смягчило масштабы сокращения выпуска, говорится в заключении комитета.

Комитет отмечает существенный рост резервов бюджетной системы. Объем Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 13,5 трлн рублей (12,7% ВВП), увеличившись за год на 5,7 трлн рублей.

Доходы и расходы

Доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18 719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1 874 млрд рублей, или на 9,1%, из них нефтегазовые доходы - ниже на 2 288,5 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы за 2020 год составили 5 235,2 млрд рублей или 28% от общего объема доходов федерального бюджета (в 2019 году - 39,3%), а ненефтегазовые доходы - 13 483,8 млрд рублей или 72% (в 2019 году - 60,7%).

Налоговые доходы уменьшились на 1 591,8 млрд рублей (на 10,5%) и составили 13 576,1 млрд рублей (72,5% от общего объема доходов), а неналоговые доходы увеличились на 125,5 млрд рублей (на 2,5%) и составили 5 146,4 млрд рублей (27,5% от общего объема доходов). Поступление основных налоговых доходов снизилось в результате сокращения деловой активности в условиях карантина.

Объем расходов федерального бюджета, утвержденных законом о бюджете на 2020 год (19 665,9 млрд рублей), в ходе исполнения федерального бюджета увеличен на сумму 4 176,5 млрд рублей. Фактическое исполнение расходов резервного фонда правительства РФ составило менее 70% бюджетной росписи. По мнению комитета, столь низкий уровень исполнения расходов, для аккумулирования которых привлекались значительные заемные ресурсы и сокращались текущие расходы бюджета, является серьезным недостатком в работе правительства РФ по перераспределению бюджетных средств в рамках предоставленных полномочий по внесению изменений в сводную бюджетную роспись.

"Учитывая, что комитеты Госдумы уже приступили к обсуждению госпрограмм на 2022-2024 годы с участием профильных министров, нам важно проанализировать особенности исполнения бюджета за прошлый год в самом начале бюджетного процесса", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Необходимо отметить, что в этом году отчет об исполнении бюджета последний раз рассматривается осенью, добавил он. "С 2022 года по инициативе депутатов правительство будет вносить данный законопроект в Государственную думу до 15 июня для рассмотрения в весеннюю сессию. Таким образом, уже к самому началу работы над бюджетом на следующие три года - летом в рамках "нулевого чтения" - мы будем иметь представление обо всех проблемах, которые возникли при исполнении закона о бюджете за предыдущий год. А значит - получим возможность не допустить их повторения", - указал Володин.