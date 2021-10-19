Володин направил заключение СП об исполнении бюджета-2020 на дополнительный анализ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил на дополнительный анализ в думский комитет по контролю заключение Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета 2020 года. Об этом он заявил на пленарном заседании во вторник в ходе рассмотрения отчета правительства об исполнении бюджета прошлого года.

"Заключение, которое озвучил [глава Счетной палаты] Алексей Леонидович Кудрин, Счетной палаты, об исполнении бюджета за прошлый год было бы правильно нам передать в комитет по контролю для анализа дополнительного", - отметил Володин.

По словам Кудрина, Счетная палата в ходе проверок выявила нарушения на 338 млрд рублей, они касаются бухгалтерского учета, процедур закупок, исполнения постановлений правительства в части планирования, обоснования и исполнения ряда программ. "Названная цифра в 338 млрд рублей, к которым есть вопросы, не может нас не беспокоить. Нам надо разобраться. В чем причины, насколько серьезны замечания", - подчеркнул Володин.

Кроме того, по его словам, необходимо изучить причины, по которым объекты, которые уже должны были быть завершены, еще не построены. "Есть поручения президента, мы с вами должны проанализировать, почему они не выполнены, если такие примеры есть", - отметил Володин.

Он напомнил, что отдельный комитет по контролю был создан в Госдуме в восьмом созыве, ранее комитет совмещал вопросы контроля и регламента. "Сейчас это только контрольные полномочия. В первую очередь это связано с парламентским контролем. Вопросы взаимодействия со Счетной палатой, вопросы взаимодействия с правительством, отчет правительства, правительственные часы", - отметил Володин.