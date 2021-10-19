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Туроператоры ожидают дальнейшего роста цен на путевки в 2022 году

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, это касается как цен на отдых в России, так и за рубежом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Тенденция к росту цен на отдых в России и за рубежом сформировалась в 2020 году и сохранится в 2022 году, сообщила во вторник журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Тенденция к росту есть, она сформировалась еще в 2020 году. В целом она касается не только внутреннего туризма, хотя прирост на внешнем рынке не такой контрастный, не такой яркий, как на некоторых зарубежных направлениях. <…> Судя по тому, как распределяется спрос, активнее, раньше бронируют премиальный сегмент, <...> доля увеличилась и на внутреннем рынке, и на выездном. Я думаю, тенденция к росту цен сохранится до конца 2021 года и в 2022 году", - сказала Ломидзе.

Она добавила, что средняя стоимость недельного отдыха в четырехзвездочном отеле на российском курорте в 2021 и в 2019 году отличается на 25-30%, а на некоторых зарубежных курортах выросла на 70%. При этом на некоторых направлениях не изменилась.

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