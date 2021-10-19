В Дагестане завершили оцифровку земель сельхозназначения в первых 16 районах

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Работа по оцифровке земель сельскохозяйственного назначения завершена в первых 16 муниципальных районах Дагестана, сообщили во вторник в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

"На сегодняшний день Минсельхозом РФ в Дагестане оцифрованы 16 муниципальных районов, соответствующая работа в других муниципалитетах продолжается. На первом этапе в муниципалитетах создается банк данных по яровому и озимому севу 2020-2021 годов. В каждом районе определены ответственные лица, которым Минсельхозпрод РД на постоянной основе оказывает информационно-методическую и консультационную поддержку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проект по цифровизации сельского хозяйства реализует Минсельхоз России, одним из его направлений является формирование единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения, которая призвана обеспечить граждан актуальной и достоверной информацией о категории земель, предназначенных для ведения сельского хозяйства.

"Реализация проекта позволит сформировать полноценный банк данных о землях и их пользователях, о высеваемых на них культурах, что необходимо для принятия обоснованных агротехнологических решений", - добавили в региональном министерстве.

В мае в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что в России создается национальная платформа цифрового сельского хозяйства, которая обеспечит взаимодействие между всеми участниками аграрного рынка. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в платформу войдет Единая федеральная информационная система о землях сельхозназначения, которая является одним из инструментов госпрограммы вовлечения в оборот сельхозземель. К 2024 году она должна содержать данные о 100% земель сельхозназначения в РФ.