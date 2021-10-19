Более 60 инвесторов привлекли в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Корпорация развития Московской области (КРМО) с начала года привлекла в Подмосковье свыше 60 инвесторов, реализация их проектов позволит создать в регионе около 4,7 тыс. рабочих мест. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"За девять месяцев этого года при содействии региональной корпорации развития мы подписали уже 61 инвестиционное соглашение на общую сумму свыше 50 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе 4,7 тыс. рабочих мест. Инвесторы будут вести бизнес в различных сферах - фармацевтике, производстве строительных и отделочных материалов, цифровых технологиях и других отраслях промышленности", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она рассказала, что 13 инвесторов планируют реализовать проекты с объемом вложений более 1 млрд рублей. Так, компания "Цемикс" планирует построить в Луховицах завод по производству строительных материалов с объемом инвестиций более 9 млрд рублей, а Mail.ru вложит в строительство центра обработки данных в Домодедове 8 млрд рублей.

"Всего за три квартала КРМО получила более 420 заявок от представителей среднего и крупного бизнеса на подбор площадок для реализации проектов, большая часть из которых сейчас находится в проработке. Наши специалисты уже провели тысячи встреч и осуществили сотни выездов для показа объектов инвесторам. В случае подписания инвестиционных соглашений новые проекты могут принести экономике Московской области свыше 280 млрд рублей инвестиций, а жителям - около 30 тыс. рабочих мест", - приводятся в материале слова гендиректора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина.