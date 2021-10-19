Эксперты оценили сокращение числа турагентств и туроператоров в пандемию

"Мы можем ориентироваться только на данные туроператоров и на то количество действующих договоров, которое осталось после 2019 года. Оценка не изменилась по сравнению с 2020 годом - с начала пандемии к осени 2020 года около 30% турагентств перестали работать, это порядка 5-6 тыс. юридических лиц. Это довольно много", - сказала она.

По ее словам, количество туроператоров также уменьшилось, но незначительно по сравнению с турагентствами - порядка 150 юридических лиц в течение 2020 и начала 2021 года. "Но по сравнению с общим количеством туроператоров, которое составляет более чем 4 тыс. юридических лиц, 150 компаний - не такая существенная потеря. В подавляющем большинстве случаев уход туроператоров не затронул интересы туристов и не привел к серьезному ущербу", - добавила Ломидзе.

Более 20% от общего количества людей, занятых в туризме, сменили сферу деятельности. "В количественном выражении это несколько десятков тысяч человек - я говорю только о туроператорском сегменте, не о турагентствах, не о гостиничных", - отметила Ломидзе. При этом, число персонала в туристических компаниях практически не сократилось, сказала она.

Также она отметила важность адресных мер поддержки туризма во время пандемии, таких как кешбэк, поддержка чартерных рейсов, компенсация потерь для туроператоров. Ломидзе добавила, что меры, предпринятые в интересах бизнеса в целом, существенного влияния на эту конкретную отрасль не оказали. Но специализированные меры "позволили удержаться всей индустрии". "Я говорю о турагентстком, туроператорском, отчасти авиационном транспортном бизнесе, не затрагивая гостиницы - там был большой пакет мер отдельно, в большинстве случаев он был региональный", - отметила Ломидзе.