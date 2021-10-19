Путин призвал определять контуры транспортной системы РФ с учетом технологических вызовов

НОВО-ОГАРЕВО, 19 октября. /ТАСС/. Будущие контуры отечественной транспортной системы должны учитывать технологические вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия страны до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

"Будущие контуры отечественной транспортной системы необходимо определить с учетом новых технологических вызовов, наших экономических и социальных задач, планов развития регионов и страны в целом, создания конкурентоспособных транзитных коридоров", - сказал президент.

По его словам, нужно принимать во внимание глобальные тенденции в сфере транспорта, который во всем мире становится более экологичным, эффективным - и с точки зрения потребления топлива, и по другим параметрам.

Говоря о вынесенном на обсуждение президиума Госсовета проекте транспортной стратегии РФ, Путин подчеркнул, что "этот документ призван не только создать долгосрочные ориентиры, но и - что принципиально важно - стать основой для практической работы государства в субъектах Федерации и ключевых отраслей бизнеса, а также строительных, инжиниринговых, логистических компаний, предприятий транспортного машиностроения".

Путин отметил, что в подготовке стратегии участвовали не только специалисты министерств и ведомств. По его словам, большая работа была проведена комиссиями Государственного совета и профильными комитетами Государственной думы.

Переход на экотранспорт

Президент не исключил возникновения проблем с поступлениями в дорожные фонды из-за перехода на более экологичный транспорт.

"В цене традиционного топлива заложен акциз, он является основой, основной статьей доходов дорожных фондов, за счет которых ведется строительство и ремонт автомобильных дорог", - напомнил глава государства.

Путин отметил, что "с помощью этого ресурса за последние десять лет протяженность дорог с твердым покрытием в России увеличилась на 400 тыс. километров, приведены в порядок федеральные трассы, их доля в нормативном состоянии выросла с 39 до 85%". "Важно добиться таких же существенных, позитивных изменений и в части региональных и муниципальных дорог", - подчеркнул глава государства, заметив, что "здесь еще многое предстоит сделать".

"Очевидно, что смещение спроса в сторону экологически чистого топлива может повлиять на наполняемость дорожных фондов. Да, это сейчас еще, может, не очень заметно, но тенденция такая есть, мы должны иметь это в виду", - указал Путин. Он поручил правительству представить доклад о том, какие решения в связи с этим планируется принять.

Президент обратил внимание на то, что "транспорт в России и во всем мире становится более зеленым, более экологически чистым, вместо бензина и дизельного топлива начинают широко использоваться электричество, водород, другие низкоуглеродные источники, газ". "Это касается не только общественного транспорта, но и коммерческих грузоперевозок, а также личных автомобилей в пользовании граждан", - уточнил глава государства.