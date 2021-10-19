Убытки от гибели урожая в Нижегородской области составили около 150 млн руб.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Убытки от гибели сельскохозяйственных культур в Нижегородской области оцениваются примерно в 150 млн рублей. В ближайшее время власти направят обращение в адрес председателя правительства РФ с просьбой рассмотреть возможность компенсации за счет средств федерального бюджета, сообщил во вторник на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий областного Заксобрания министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

"Погодные условия, сложившиеся в вегетативный период, внесли свои коррективы. Мы, конечно, надеялись на большой урожай. На большей части территории Нижегородской области наблюдалась аномально жаркая температура со средней температурой воздуха на 7-12 градусов выше климатической нормы. Отмечены опасные агрометеорологические явления: суховей, атмосферная почвенная засуха. Дефицит влаги в почве и осадков привели к гибели посевов и недобору урожая сельхозкультур. <…> Часть посевов погибла, часть была переведена в кормовые. Масличные культуры погибли на площади 5,5 тыс. га, это 14% от посева, сахарная свекла на площади 2,6 тыс. га, это 20%. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 151 млн рублей", - сказал Денисов.

Он добавил, что власти подготовят обращение на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина о рассмотрении возможности компенсации сельхозпроизводителям ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера, за счет средств федерального бюджета.

"Общие уборочные площади зерновых культур [в этом году] составляют 585 тыс. га, на сегодняшний день практически все площади убраны. <…> Намолочено 1 млн 258 тыс. тонн зерна, в целом валовой урожай составит 1 млн 260 тыс. тонн. Прошлый году нас был рекордным по урожайности зерновых - 1,6 млн тонн. Нынешний урожай будет в пределах среднего в 2016-2019 годах", - отметил министр.

Денисов также сообщил, что имеющиеся мощности по хранению зерна полностью закрывают потребности региона.

В конце сентября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с гибелью сельскохозяйственных культур из-за засухи.