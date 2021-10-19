Путин призвал продумать подходы для поддержки инвестиций в общественный транспорт

НОВО-ОГАРЕВО, 19 октября. /ТАСС/. Специальные подходы для поддержки инвестиций в развитие общественного транспорта должны быть разработаны в РФ, чтобы не допустить вывода таких средств в другие отрасли и за границу, как это произошло в жилищно-коммунальной сфере. Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник на заседании президиума Госсовета, где рассматривается транспортная стратегия страны до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

"Правительству нужно предложить специальные подходы для поддержки инвестиций в общественный транспорт, включая прямые субсидии на погашение процентов по кредитам. Чтобы у нас не получилось так, как получилось по некоторым вопросам, напрямую связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, имею в виду водоснабжение и водоотведение", - указал он.

Как пояснил глава государства, некоторые губернаторы жаловались, что частные предприятия далеко не всегда выполняют свои обязательства при передаче им данных направлений работы. "А полученные средства из этой сферы деятельности [такие компании] направляют на другие свои проекты, не развивая ни коллекторы, ни систему жизнеобеспечения в виде водоснабжения и водоотведения. А то и за границу вообще выводят, такие случаи у нас тоже были", - заметил президент, попросив отнестись к этому вопросу "самым внимательным образом" при переносе таких же схем на городской транспорт.

Путин отметил, что развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения является одной из ключевых задач стратегии. "Это важно не только для крупных мегаполисов, но и для небольших населенных пунктов, где порой не хватает удобных маршрутов до регионального центра, а автобусы, вагоны, электрички сильно изношены", - указал он.

Президент напомнил, что в текущем году власти запустили новый кредитный инструмент для обновления общественного транспорта в регионах. В 12 субъектах РФ готовятся такие пилотные проекты. "Важно, чтобы эти инициативы были привлекательны в том числе для частных инвесторов. В то же время подчеркну, [что] не везде, далеко не во всех регионах страны подобные проекты могут быть окупаемы, даже в долгосрочной перспективе", - констатировал глава государства.