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Apple выпустила салфетки для дисплеев за 1990 рублей

Доставка товара составляет 4-5 недель

ТАСС, 19 октября. Apple выпустила в продажу фирменные салфетки для протирки дисплеев за 1990 рублей на российском рынке. Продукт появился в интернет-магазине компании.
Согласно сайту Apple, стоимость салфетки в США составляет $19. Аксессуар сделан из мягкого неабразивного материала, цвет - белый.

Размер продукта не уточняется в интернет-магазине. Доставка товара составляет 4-5 недель, отмечается на сайте.

В понедельник Apple провела презентацию, представив обновленные модели своего флагманского ноутбука MacBook Pro, а также третье поколение своих беспроводных наушников AirPods. Салфетка не была представлена на мероприятии. Трансляция презентации велась на сайте компании.

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