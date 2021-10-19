ЦБ ожидает снижения доли социальной инженерии среди методов мошенников

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Государство принимает большие меры в этом направлении. Упоминалось принятие законов - о запрете подмены номеров, блокировке сайтов - все эти меры в совокупности, безусловно, дадут результат по снижению уровня социальной инженерии", - сказал Зубарев, отвечая на вопрос о возможном сокращении доли социальной инженерии в числе методов, которые применяют злоумышленники для хищения денег.

Он также отметил, что мошенники совершенствуют свои методы. "Схемы мошенников постоянно совершенствуются и развиваются. <…> Мошенники не стоят на месте, совершенствуются, но мы тоже, соответственно, также оцениваем эти новые схемы, вырабатываем меры по противодействию и вносим соответствующие изменения в антифрод-процедуры. Поэтому эта "борьба снаряда и брони" будет продолжаться, но победа будет за нами в любом случае", - рассказал зампред ЦБ.

По данным ЦБ, доля социальной инженерии во II квартале 2021 года при совершении операций без согласия клиента составляла 47%, в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц доля этого способа мошенничества была на уровне 82%, а юридических лиц - 74%.