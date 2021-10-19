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В России предложили отмечать День IT-предпринимателя

С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил добавить в календарь профессиональных праздников День IT-предпринимателя. С такой инициативой он выступил во вторник на общем собрании Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.

"У нас очень много профессиональных праздников, в воскресенье День отца отмечали. Есть праздник программистов, который у нас отмечается в 256-й по счету день к началу каждого нового года. Может, нам подумать о том, чтобы ввести в календарь профессиональных праздников День IT-предпринимателя? Или назвать его как-то по-другому?" - сказал политик в ходе выступления.

При этом он отметил разницу между профессиями программиста и IT-предпринимателя.

Теги
РоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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