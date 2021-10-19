Количество пользователей приложения "Путешествую без COVID-19" превысило 1 млн

НУР-СУЛТАН, 19 октября. /ТАСС/. Более 1 млн человек воспользовались приложением "Путешествую без COVID-19" с момента его запуска. Об этом сообщил во вторник в ходе онлайн-брифинга заместитель председателя Евразийского банка развития (ЕАБР) Тигран Саркисян.

"11 октября количество пользователей приложения перевалило за 1 млн. Такое резкое увеличение количества пользователей было для нас неожиданным, поскольку мы начинали с достаточно скромных цифр", - сказал он.

По его словам, расширилась и география использования приложения. "Им пользуются не только страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и страны СНГ - Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдова, - отметил Саркисян. - Ведутся переговоры с третьими странами для признания нашего приложения".

Он также заявил, что будут расширяться и сервисы, предоставляемые в рамках проекта. "В частности, мы уже имеем возможность предоставлять информацию относительно вакцинации граждан, которые пользуются приложением. Четыре страны - Россия, Узбекистан, Киргизия и Армения - уже подключены к этой услуге", - добавил зампред ЕАБР.

Приложение "Путешествую без COVID-19" создано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы позволить людям, не заразившимся коронавирусом, перемещаться между государствами ЕАЭС в период пандемии. Данное приложение можно скачать в магазинах App Store или Google Play.