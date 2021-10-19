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Белоусов заявил, что инвестиционная программа РЖД перегружена

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Инвестиционная программа РЖД перегружена, необходимо принимать сбалансированные с финансовой точки зрения решения при строительстве и обслуживании железных дорог. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

"Сначала РЖД строит, тратит деньги. Потом РЖД содержит это все, ремонтирует, потом РЖД платит налог на имущество с этих дорог. Перегружать РЖД таким образом, я считают, абсолютно недопустимо. Инвестиционная программа РЖД сейчас перегружена. Мы сейчас добавляем туда капитальный ремонт, <...> и нам надо искать источники. Поэтому нам надо принимать сбалансированные с финансовой точки зрения решения", - сказал он.

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