Районы Дагестана за наилучшие показатели получат 25 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Муниципалитеты Дагестана за наилучшие показатели по итогам оценки эффективности деятельности за 2020 год получат поддержку регионального бюджета. На эти цели направят 25 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главы Дагестана.

"Муниципалитеты Дагестана, которые достигли наилучших показателей по итогам оценки эффективности деятельности за 2020 год, получат поддержку из республиканского бюджета. На эти цели направят 25 млн рублей. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов", - сказали в пресс-службе.