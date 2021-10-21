В Дагестане по итогам года произведут меньше вина из-за непогоды, но хорошего качества

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Объемы производства вина нового урожая в Дагестане в текущем году могут снизиться на 20% из-за аномальных дождей в сентябре и в начале октября. Однако его качество не пострадает, сырье для вина урожая 2021 года будут отбирать тщательно, сообщили ТАСС местные виноделы и переработчики винограда.

Крупнейший производитель шампанского и игристых вин в Дагестане - "Дербенский завод игристых вин" (ОАО "ДЗИВ") из-за дождей потерял около 10 тыс. тонн урожая своих виноградников, рассказал гендиректор предприятия Магомед Садулаев. В целом, по его оценкам, в этом году, завод не сможет произвести около 7 млн бутылок продукции из ранее запланированных.

"Мы планировали разлить 35 млн бутылок шампанского, но разольем только 28 млн, меньше почти 20%. И на следующий год мы также уменьшим производство на 20-25% - до следующего сентября, до нового урожая. Это как минимум на 5 млн бутылок меньше, чем планировали", - сказал Садулаев.

Кроме игристых вин "ДЗИВ" в этом году намерен выпустить около 2 млн тихих вин. "Всего будет около 30 млн бутылок. Мы поставили еще одну линию, планировали, что будем разливать 6 млн бутылок в месяц, сейчас разливаем 4 млн", - добавил собеседник агентства.

Дефицита шампанского не будет

По словам гендиректора "ДЗИВ", завод максимально старается сохранить качество производимой продукции. "В шампанское мы никогда ни одной некачественной грозди не пускали, ни одной грозди другого сорта не клали. И сегодня мы тоже не хотим нарушать то качество, которое до сих пор у нас было. Плохой виноград возвращаем - в один день пришлось вернуть 15 машин, потому что такой виноград нам не нужен. Конечно, как бы мы ни хотели, такого винограда, какой был в прошлые годы, мы получить не сможем. Но стараемся максимально сохранить качество своей продукции, и для этого идем даже на некоторое снижение объемов", - отметил Садулаев.

Он заверил, что дефицита шампанского на рынке ждать не следует, но цена на него, скорее всего, несколько вырастет с начала следующего года. "Мы считаем, что лучше мы немного поднимем цены, разольем меньше вина, но сохраним его качество", - сказал гендиректор.

По его словам, дагестанские виноделы в этом году не намерены отказываться и от выпуска напитков премиального качества. "Премиальное вино будет. Мы начали уборку с 20 августа, дожди пошли позже. И в начале шел просто золотой виноград - великолепный шардоне, алиготе. Нам просто не хватило рабочих рук, чтобы убрать его до дождей. А то, что успели собрать - это премиум, и мы будем его сохранять", - заметил Садулаев.

Виноград убирают всем миром

Не смогли избежать серьезных потерь винограда в этом году и в крупнейшем агрохолдинге Дагестана "Агрофирма "Татляр". Однако, по словам руководителя компании Яхьи Гаджиева, они могли быть более существенными.

"Мы проводили защитные мероприятия, поэтому немного легче отделались, чем многие хозяйства. Но потери будут - около 20 процентов. Такого за всю мою жизнь, а это 70 лет, не было, чтобы 10 дней, не переставая, шли дожди. Мы в виноградники даже просто зайти не могли. В этом году сильный был урожай, и сохранили мы его до дождей прекрасно. И после дождей убирали как можно скорее, прежде всего сорта, которые быстрее портятся", - сказал он.

Гаджиев добавил, что сейчас, когда вновь установилась хорошая погода, виноград убирают всем миром."Со всех сел, со всей республики люди едут, целыми семьями, даже из города приехали. Сейчас люди у нас по 2-3 тысячи [рублей] за день зарабатывают. Только за один день собрали 650 тонн, еще немного - и мы закончим", - отметил Гаджиев.

По данным Минсельхозпрода Дагестана, всего к уборке винограда в республике привлечено дополнительно более 1 тыс. человек.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов, урожай даже с учетом потерь ожидается не ниже прошлогоднего. "В прошлом году у нас было 209 тыс. тонн. Средняя урожайность собранного винограда - 109 центнеров с гектара. Если мы с оставшихся участков соберем хотя бы по 60 центнеров, то превысим прошлогодний результат", - рассказал он.

Новые подходы к уборке винограда

Сложившаяся ситуация побудила производителей винограда в Дагестане всерьез заговорить об изменении подходов к выращиванию главной сельхозкультуры республики и дальнейшей механизации отрасли.

"Виноградарство - это всегда очень высокий риск. Конечно, будем учитывать ошибки, лучше защищать виноград, менять технологию", - отметил гендиректор "ДЗИВ" Садулаев.

По мнению главы "Агрофирмы "Татляр", виноградарям следует обратить внимание на местные, более устойчивые к непогоде сорта винограда.

"У нас есть местные сорта, на которые непогода не повлияла. Это, например, сорт агадаи, он сохраняется до ноября-декабря, выдерживает температуру до минус трех градусов, не лопается от дождей. Его можно и на стол подать, и вино делать. У нас такого винограда немного, около 100 га. <...> Если бы в структуре площадей под виноград его было процентов 20-25, потерь было бы меньше", - рассказал Гаджиев.

"Нужны виноградоуборочные комбайны - один такой комбайн заменяет от 30 до 50 человек, что позволило бы значительно ускорить уборку урожая", - отметил замминистра сельского хозяйства Дагестана.

Шарипов добавил, что отрасль получила дополнительный стимул для развития благодаря федеральному закону о виноделии. "Повысился спрос на виноград, а вслед за ним и цена - до 35-40 рублей за килограмм и выше, хотя раньше было не более 18 рублей. Винодельческие предприятия России поехали в Дагестан - туда, где есть хороший виноград, где в последние годы закладывали много виноградников - с 2013 года мы заложили около 12 тыс. га новых виноградников. И, самое главное, появилось желание у инвесторов сажать больше винограда, потому что спрос на отечественный виноград изменился", сказал Шарипов.