Спрос на продукты питания на Wildberries за январь - сентябрь вырос в 2,2 раза

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Потребители в январе - сентябре 2021 года заказали на маркетплейсе Wildberries в 2,2 раза больше продуктов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

"По данным аналитической службы Wildberries, за девять месяцев 2021 года продажи продуктов питания на онлайн-площадке выросли на 117% год к году", - отметил собеседник агентства. По его словам, число заказов, где есть продукты питания, за отчетный период выросло почти в три раза и составило 39 млн.

В III квартале 2021 года число заказов продуктов питания достигло 14,1 млн - максимального значения за 2021 год. В компании такую тенденцию связывают с ростом доступности онлайн-торговли для россиян, которые в период пандемии и самоизоляции все чаще заказывают все необходимое онлайн, в том числе и продукты питания.

Чаще всего на Wildberries покупатели приобретают чай (рост продаж на 141% в годовом выражении) и молотый кофе (+107%), детское питание - каши (+95%) и пюре (+111%), а также сладости - конфеты (+142%), пастилу (+140%) и мармелад (+88%). Среди других наиболее востребованных товаров - продукты длительного хранения - каши (+68%), мясные и овощные консервы (+114%), лапша (+122%), супы (+275%) и пюре (+253%) быстрого приготовления, а также снеки для здорового питания - орехи (+213%), сахарозаменители (+145%), сухофрукты (+227%), хлебцы (+293%), растительное молоко (+27%).

По итогам девяти месяцев 2021 года около 81% продуктов питания, проданных на Wildberries, были приобретены за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а рост региональных продаж за этот период составил 121% в годовом выражении, что опережает общефедеральные темпы роста. При этом наибольшее число продуктов питания на Wildberries заказали в Краснодарском крае (+148% в годовом выражении), Свердловской (+138%) и Ростовской (+157%) областях.

В Wildberries также отмечают рост спроса на другие товары категорий FMCG: продажи зоотоваров выросли на 189%, а хозяйственных товаров - на 120%.