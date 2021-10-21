Авиакомпания Red Wings будет базировать самолеты в Омске

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области договорилось с Red Wings о базировании самолетов авиакомпании в аэропорту Омска, сообщил в четверг в бюджетном послании к омскому заксобранию губернатор Александр Бурков. В 2022 году регион увеличит субсидирование авиаперевозок в три раза.

"Сегодня мы пришли к соглашению с авиакомпанией Red Wings, которая будет базировать самолеты в омском аэропорту. Благодаря этому вырастет частота полетов и количество региональных маршрутов", - сказал Бурков.

Он добавил, что в 2022 году регион направит на субсидирование авиаперевозок в три раза больше средств. В 2021 году на эти цели было выделено 100 млн рублей.

По словам губернатора, с учетом увеличения субсидируемых направлений, а также открытия коммерческих рейсов в центральную Азию пассажиропоток в следующем году может составить 1,8 млн пассажиров. Ранее Бурков говорил, что по итогам 2021 года пассажиропоток омского аэропорта составит 1,3 млн человек.

Действующий аэропорт Омск-Центральный находится в черте города с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над городским центром. Новый аэропорт Омск-Федоровка планируется построить в 15 км от границы города и в 32 км от его центра.