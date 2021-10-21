Роскачество проверило Дарницкий хлеб

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскачество проверило 17 торговых марок Дарницкого хлеба и обнаружило в восьми из них следы пестицидов. Об этом говорится в сообщении организации.

"Исследованный Дарницкий безопасен: хлеб не содержит тяжелых металлов и токсичных веществ, дрожжи и плесени экспертами также не обнаружены. При этом замечания к Дарницкому хлебу возникли только по наличию ненормируемых в хлебе пестицидов. В продукции восьми из 17 марок выявлены следовые количества пиримифос-метила (инсектицид) и/или хлормекват-хлорида (регулятор роста растений, ингибитор)", - отмечается в сообщении.

Эксперты напомнили о том, что по закону консерванты в хлебе использовать нельзя, если он не предназначен для длительного хранения. Исследование Роскачества подтверждает добросовестность производителей. "Незаявленных консервантов, таких как бензойная, сорбиновая и пропионовая кислоты не обнаружено", - отмечается в сообщении.

В Роскачестве также пояснили, что секрет Дарницкого хлеба состоит в сочетании ржаной и пшеничной муки: ржаной должно быть больше - 60%, а пшеничной меньше - 40%. Такое хлебобулочное изделие получается негрубым, но с ощутимой кислинкой во вкусе. Однако, по данным экспертов, не все производители соблюдают необходимый баланс ржаной и пшеничной муки и отходят от традиционной рецептуры, например, вместо пшеничной муки первого сорта добавляют муку второго сорта. Соответственно, меняется вкус, пищевая ценность, содержание витаминов и микро- и макроэлементов.

Соответствие рецептуре определяется по зольности, то есть чем лучше очищено от оболочки зерно и чем тоньше помол, тем меньше золы будет после сжигания такой муки. Содержание золы в Дарницком должно варьировать от 0,9 до 1,5%. Как сообщили в Роскачестве, зольность в хлебе пяти торговых марок была выше ожидаемой.