Nikkei: Panasonic прекратит производство телевизоров в Европе

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Японская компания Panasonic до конца марта 2022 года прекратит производство телевизоров на своем единственном европейском заводе в Чехии. Об этом сообщила в четверг газета Nikkei.

Предприятие находится в городе Пльзень на западе Чехии. Оно было построено в 1997 году и с тех пор выполняло роль производственной базы для поставок на рынок Европы. Ежегодно на нем собирали около 1 млн телевизоров. Как ожидается, около 400 сотрудников будут уволены либо переведены на линию производства тепловых насосов на том же заводе.

Panasonic уже прекратила производство телевизоров в самой Японии, а также Вьетнаме, Индии, Китае и Мексике. В этом году сборка прекратится в Бразилии.

В результате после марта 2022 года компания оставит только две сборочные линии - в Малайзии и Тайване. При этом там будут выпускать только модели верней ценовой категории. Сборку дешевых телевизоров Panasonic отдаст на аутсорсинг китайской компании TCL.

Компания Panasonic была одним из главных производителей телевизоров в мире на рубеже веков. Однако впоследствии она стала постепенно уступать свои позиции конкурентам из Южной Кореи и Китая. Продажи телевизоров Panasonic составили около 3,6 млн штук, а доля на глобальном рынке сократилась до 2%.