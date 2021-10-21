Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,25%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,25%, до 4276,94 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,4%, до 1897,21 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск индекс Мосбиржи снижался до 4273,89 пункта (-0,32%), индекс РТС - до 1895,46 пункта (-0,49%).

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,7% - до $85,22 за баррель. Фьючерс на WTI дешевел на 0,49% и торгуется на уровне $83,01 за баррель.