Экс-советник Обамы вошел в украинский холдинг по добыче титановой руды

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Бывший советник 44-го президента США Барака Обамы Мэттью Мюррей вошел в консультативный совет крупной украинской компании по добыче титановой руды "Велта". Об этом сообщило украинское издание "Левый берег".

По информации издания, ООО ПКФ "Велта", добывающее титановую руду в Кировоградской области, официально сообщило о создании консультативного совета материнской компании Velta Holding US Inc., первым членом которого стал Мэттью Х. Мюррей. Он будет отвечать за направление стратегического партнерства компании с рынком США.

Сам Мюррей сообщил изданию, что его сотрудничество с компанией будет направлено на "укрепление экономических отношений между Украиной и США в стратегически важном титановом секторе".

Мюррей является управляющим партнером американской консультативной компании Sovereign Ventures LLC, которая работает в сфере науки, техники, кибербезопасности и искусственного интеллекта. В 2012-2017 годах он работал в администрации Обамы заместителем помощника министра по сотрудничеству с Европой, Ближним Востоком и Африкой в Министерстве торговли США. Кроме того, он был старшим советником по вопросам управления и верховенства права в Агентстве международного развития.

Это не первый американец, который работает в украинской титановой компании. В 2019 году в компанию вошел Роберт Джеймс Вулси, экс-директор Центрального разведывательного управления США, член Национальной комиссии по вопросам энергетической политики и Комитета по вопросам оборонной политики.

В состав холдинга Velta Holding US Inc. входит ПКФ ООО "Велта", которая владеет Бирзуловским и Ликаривским месторождениями ильменитовых руд в Кировоградской области на Украине и занимает около 2% мирового рынка титанового сырья, а также около 35% добычи на украинском рынке. Кроме того, в его структуре также научно-исследовательские центры VeltaRDTitan и VeltaTitaniumMetal.