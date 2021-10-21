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Фонд развития промышленности выдал 12 регионам более 4,5 млрд рублей льготных займов

Средства регионы направят на локализацию вакцин, а также организацию или модернизацию производства электроники для пассажирских самолетов МС-21 и SSJ-100, автозапчастей, керамики и трикотажа

ТАСС, 21 октября. Фонд развития промышленности выдал предприятиям из 12 регионов льготные займы на общую сумму 4,53 млрд рублей на проекты по локализации вакцин, производство электроники для пассажирских самолетов МС-21 и SSJ-100, автозапчастей, керамики, трикотажа, картона и мембранных тканей. Об этом сообщается в четверг на сайте фонда.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности (группа "ВЭБ.РФ") одобрил 18 займов для реализации проектов в Московской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Тульской, Ивановской, Ростовской, Ульяновской, Кировской и Саратовской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях. Сумма займов от ФРП составит 4,53 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов - 11,88 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, двум предприятиям одобрены займы по программе "Приоритетные проекты". Биофармацевтическая компания "Нанолек" из Кировской области с помощью займа на 2 млрд рублей локализует производство активных фармацевтических субстанций вакцины против вируса папилломы человека и моноклонального антитела для лечения неходжкинской лимфомы, хронического лимфолейкоза и некоторых других заболеваний. В случае необходимости мощности производства позволят покрыть годовые потребности российского рынка в этих препаратах.

Предприятие "Щекиноазот" из Тульской области планирует направить 559,3 млн рублей займа от ФРП на организацию нового производства нетканых материалов типа спанбонда, в том числе для медицинских целей. Мощность составит 8,6 тыс. тонн в год. Часть продукции будет выпускаться с применением технологии мельтблаун, позволяющей создавать материал с эффективной фильтрующей способностью при одновременном сохранении высокой воздухопроницаемости. Изделия с мельтблауном можно использовать при производстве лицевых масок, одежды для медперсонала, медскатертей. На текущий момент, по информации компании на основании экспертных оценок, доля импорта в 2020 году в РФ составляла 42%, создание нового производства поможет снизить этот показатель.

Средства для производства керамики, картона и электроники

Пяти предприятиям одобрены займы по флагманской программе ФРП "Проекты развития". Так, "Самарский стройфарфор" с привлечением займа на 90 млн рублей модернизирует производство керамических санитарно-строительных изделий и керамогранитной плитки и наладит выпуск керамических накладных умывальников в современном дизайне. Нижегородская "Волга" планирует использовать заем в 499 млн рублей на перепрофилирование бумагоделательной машины под выпуск картона, "Балтекс" из Саратовской области с помощью займа ФРП на 82 млн рублей наладит производство тканей с мембранным покрытием для пошива ведомственной и гражданской одежды, обуви, туристического и спортивного снаряжения. Пермский "ПЗСП-Кишерть" после получения займа на 499 млн рублей организует импортозамещающее производство осажденного карбоната кальция, комовой и молотой извести.

Займ на 70 млн рублей получит Ульяновский бумажный комбинат "Русская бумага", который на эти средства запустит на территории ульяновской Портовой особой экономической зоны фабрику по производству санитарно-гигиенической бумаги, из которой предприятие будет самостоятельно изготавливать туалетную бумагу и бумажные полотенца. Подмосковный "Промтех-Дубна" с привлечением займа на 250 млн рублей по программе "Конверсия" запустит импортозамещающее производство новой серии коммуникационных и электрических изделий для российских гражданских самолетов МС-21 и SSJ-100. Предприятие намерено наладить в России выпуск современных кнопочных автоматов защиты, контакторов, соединителей и фитингов.

Займы на повышение производительности

Ивановскому "Джимаксу" одобрен заем на 143 млн рублей по программе "Производительность труда", предприятие запустит обновленное автоматизированное производство архитектурных стеклопакетов и повысит производительность труда на 30%, отмечают в фонде. Швейное производство "Элис фэшн рус" из Ростовской области расширит производственные мощности, улучшит качество продукции, увеличит объем и ассортимент продукции, а также повысит на 30% производительность труда на модернизируемых трикотажных участках. Пермскому "ТД Урал ПАК" также одобрен заем по программе "Производительность труда". Предприятие проведет модернизацию и расширит производство расходных материалов для монтажа электросетей, увеличив производительность труда на 31%.

Также займы одобрены предприятиям "Эрготек" из Перми, "Стандартпласт" из Ивановской области,"Молопак" из Московской области, Кореновскому молочно-консервному комбинату и "Фабрике настоящего мороженного" из Краснодарского края, предприятию "Новопышминское" из Свердловской области и Очерскому заводу напитков из Пермского края.

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РоссияИвановская областьКраснодарский крайНижегородская областьРостовская областьТульская областьУльяновская областьПермский крайКировская областьСамарская областьСаратовская областьСвердловская область
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