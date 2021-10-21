Путин: борьба за сохранение природы не должна превращаться в конкуренцию на мировых рынках

"Мне бы не хотелось, чтобы борьба за сохранение природы превратилась в скрытый элемент конкурентной борьбы на мировых рынках", - сказал он.

Президент также отметил, что энергобаланс в России более "зеленый", чем во многих других странах мира. "У нас 86% нашего энергобаланса состоит из атомной генерации, которая не связана с выбросами почти. В США - 77%, в ФРГ - 64%. Мы понимаем, что этого недостаточно. Потому что у нас температура повышается еще быстрее, чем в среднем в мире. И для нас это имеет серьезные последствия, если иметь в виду, что значительная часть территории находится на территориях Крайнего Севера", - сказал Путин.

"Что касается в целом, то мы должны иметь в виду, что 45% из всех выбросов, которые осуществляются, они поглощаются. Кстати говоря, мы будем настаивать на том, чтобы учитывать наши возможности по поглощению и леса, и моря наши и те территории, которые связаны с океаном. Кроме этого, у нас большие резервы, связанные с реализацией планов в сфере ЖКХ и энергосбережением, вот здесь есть над чем поработать", - отметил Путин.

Президент рассчитывает, что принятие в Европе углеродного налога будет проходить в диалоге с Россией и другими странами.

"Я с некоторыми лидерами, не буду называть фамилии, говорил. Они понимают, что вот те запросные позиции, которые формулируются на уровне европейских институтов, прозрачными не являются. Справедливыми их назвать нельзя и все это, безусловно, требует определенной доработки. Надеемся, что это будет происходить в диалоге с другими странами, в том числе Россией", - сказал он.

Путин подчеркнул, что пока каких-то фундаментальных, подрывающих интересы России, непрозрачных, абсолютно несправедливых решений не принимается.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК выступила с предложением ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года.