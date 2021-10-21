"Тинькофф Капитал" получил лицензию на доверительное управление

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. УК "Тинькофф Капитал" получила лицензию профучастника на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, следует из сообщения пресс-службы компании. Лицензия позволит УК "Тинькофф Капитал" осуществлять управление активами клиентов.

В 2022 году на платформе "Тинькофф Инвестиций" планируется запуск ряда новых сервисов, базирующихся на доверительном управлении. Клиентам Tinkoff Private и тарифа "Премиум" "Тинькофф Инвестиций" станут доступны новые инвестиционные продукты, в частности asset management (управление активами - прим. ТАСС) -индивидуальное управление портфелем, а также дополнительные возможности персонального обслуживания.

Для пользователей тарифов "Инвестор" и "Трейдер" будет запущен кастомизированный продукт на базе доверительного управления.

"В 2022 году мы планируем запустить сразу несколько продуктов, рассчитанных на широкую аудиторию инвесторов: это технологичные продукты для клиентов "Тинькофф Инвестиций", базирующиеся на доверительном управлении". - прокомментировал генеральный директор УК "Тинькофф Капитал" Руслан Мучипов.