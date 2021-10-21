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Регионы ПФО представили социально-экономические данные для реализации прорывных проектов

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, регионам еще требуется устранить отставание по ретроспективным данным, чтобы можно было наблюдать динамику при реализации проектов

ТАСС, 21 октября. Все 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО) представили данные о текущем социально-экономическом положении для возможности наблюдать динамику при реализации проектов социально-экономического развития регионов. Вместе с тем необходимо устранить отставание по ретроспективным данным, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главами субъектов ПФО по социально-экономическому развитию регионов (его слова опубликованы в четверг в сообщении на сайте правительства РФ).

"Все 14 регионов ПФО предоставили данные о текущем социально-экономическом положении. Необходимо устранить отставание по ретроспективным данным, чтобы мы могли наблюдать динамику при реализации проектов и вовремя принимать по ним управленческие решения. Прошу регионы мобилизоваться и активнее взаимодействовать по обмену информацией с Координационным центром правительства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Как отметили в кабмине, на совещании главы Марий Эл, Мордовии, Чувашской Республики, Кировской и Ульяновской областей провели предзащиту прорывных проектов, которые планируется реализовать в рамках института кураторства, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, в структуре экономики перечисленных регионов основная доля валового регионального продукта (ВРП) приходится на обрабатывающие производства, а значительную долю занимают торговля и операции с недвижимым имуществом. Кроме того, в Марий Эл и Мордовии существенной отраслью также является сельское хозяйство.

При этом в Мордовии, Чувашии и Марий Эл фиксируются самые низкие в округе среднедушевые денежные доходы населения, в Кировской и Ульяновской областях показатели также ниже среднего значения по округу.

"Для Республики Марий Эл и Чувашской Республики уже разработаны индивидуальные программы развития. В соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина аналогичная программа разрабатывается для Республики Мордовия. В целом ситуация во всех пяти регионах требует серьезной поддержки со стороны федерального центра", - добавил Комаров.

В свою очередь, вице-премьер отметил, что первые две группы регионов ПФО уже полностью заполнили паспорта проектов, в то время как третьей группе регионов дано поручение оперативно скорректировать проекты с учетом высказанных замечаний, дозаполнить их паспорта.

"На эту работу у нас остается буквально неделя. В начале ноября планируется финальная защита проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства. Особое значение будут приобретать те из них, которые не только влияют на социально-экономическое развитие конкретного субъекта, но и имеют значение в масштабах округа. Уже сейчас мы видим, что их можно разделить на проекты по очистке рек, созданию ОЭЗ, развитию центров городов и строительству новых объектов. Необходимо выработать единые подходы к их реализации в масштабах округа. Прошу проработать так называемую скамейку запасных проектов, которые можно будет дополнительно реализовать в рамках института кураторства", - пояснил Чернышенко.

О проектах регионов

Глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что реализация проектов осуществляется в рамках фронтальной стратегии региона с учетом запросов населения. "Драйвером развития региона будет продление индивидуальной программы развития на период до 2030 года, что обеспечит реализацию представленных проектов и создаст дополнительные условия для укрепления продовольственной безопасности России, снижения зависимости российского рынка микроэлектроники от зарубежных поставщиков", - подчеркнул он.

В рамках защиты фронтальной стратегии развития Чувашии глава региона Олег Николаев представил шесть проектов: "Чебоксарский агломерационный кластер: территория возможностей. Международный центр креативной цифровой экономики", "Чувашия - центр туристического брендового маршрута "Рунический путь", "Межотраслевая экосистема "Агропрорыв", "Цифровой энергоэффективный регион", "Особая экономическая зона в г. Новочебоксарск" и "Волга - экологический прорывной регион ESG".

Мордовия представила на рассмотрение семь проектов, касающихся создания полного цикла производства оптического волокна, модернизации объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, принято решение работать над совершенствованием сфер биотехнологии и радиоэлектроники, созданием кластера переработки сельхозпродукции.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил два проекта: проект создания и развития первой в России особой экономической зоны "Биополис", в границах которой будет создан муниципальный округ и сформирован современный научно-производственный комплекс, а также медицинский туризм.

Ульяновская область представила шесть проектов, связанных с модернизацией системы водоснабжения населения, развитием транспортной инфраструктуры, продвижением туристического потенциала, формированием инновационной агломерации, включая развитие портовой особой экономической зоны и индустриального парка "Заволжье". Кроме того, представлены проект по созданию рекреационной экосистемы в историческом центре Ульяновска и комплексная программа развития моногорода Димитровграда.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичЧернышенко, Дмитрий НиколаевичКомаров, Игорь АнатольевичНиколаев, Олег АлексеевичЕвстифеев, Александр АлександровичУльяновская областьЧувашияМарий ЭлМордовияКировская область
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