Регионы ПФО представили социально-экономические данные для реализации прорывных проектов

ТАСС, 21 октября. Все 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО) представили данные о текущем социально-экономическом положении для возможности наблюдать динамику при реализации проектов социально-экономического развития регионов. Вместе с тем необходимо устранить отставание по ретроспективным данным, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главами субъектов ПФО по социально-экономическому развитию регионов (его слова опубликованы в четверг в сообщении на сайте правительства РФ).

"Все 14 регионов ПФО предоставили данные о текущем социально-экономическом положении. Необходимо устранить отставание по ретроспективным данным, чтобы мы могли наблюдать динамику при реализации проектов и вовремя принимать по ним управленческие решения. Прошу регионы мобилизоваться и активнее взаимодействовать по обмену информацией с Координационным центром правительства", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Как отметили в кабмине, на совещании главы Марий Эл, Мордовии, Чувашской Республики, Кировской и Ульяновской областей провели предзащиту прорывных проектов, которые планируется реализовать в рамках института кураторства, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, в структуре экономики перечисленных регионов основная доля валового регионального продукта (ВРП) приходится на обрабатывающие производства, а значительную долю занимают торговля и операции с недвижимым имуществом. Кроме того, в Марий Эл и Мордовии существенной отраслью также является сельское хозяйство.

При этом в Мордовии, Чувашии и Марий Эл фиксируются самые низкие в округе среднедушевые денежные доходы населения, в Кировской и Ульяновской областях показатели также ниже среднего значения по округу.

"Для Республики Марий Эл и Чувашской Республики уже разработаны индивидуальные программы развития. В соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина аналогичная программа разрабатывается для Республики Мордовия. В целом ситуация во всех пяти регионах требует серьезной поддержки со стороны федерального центра", - добавил Комаров.

В свою очередь, вице-премьер отметил, что первые две группы регионов ПФО уже полностью заполнили паспорта проектов, в то время как третьей группе регионов дано поручение оперативно скорректировать проекты с учетом высказанных замечаний, дозаполнить их паспорта.

"На эту работу у нас остается буквально неделя. В начале ноября планируется финальная защита проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства. Особое значение будут приобретать те из них, которые не только влияют на социально-экономическое развитие конкретного субъекта, но и имеют значение в масштабах округа. Уже сейчас мы видим, что их можно разделить на проекты по очистке рек, созданию ОЭЗ, развитию центров городов и строительству новых объектов. Необходимо выработать единые подходы к их реализации в масштабах округа. Прошу проработать так называемую скамейку запасных проектов, которые можно будет дополнительно реализовать в рамках института кураторства", - пояснил Чернышенко.

О проектах регионов

Глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что реализация проектов осуществляется в рамках фронтальной стратегии региона с учетом запросов населения. "Драйвером развития региона будет продление индивидуальной программы развития на период до 2030 года, что обеспечит реализацию представленных проектов и создаст дополнительные условия для укрепления продовольственной безопасности России, снижения зависимости российского рынка микроэлектроники от зарубежных поставщиков", - подчеркнул он.

В рамках защиты фронтальной стратегии развития Чувашии глава региона Олег Николаев представил шесть проектов: "Чебоксарский агломерационный кластер: территория возможностей. Международный центр креативной цифровой экономики", "Чувашия - центр туристического брендового маршрута "Рунический путь", "Межотраслевая экосистема "Агропрорыв", "Цифровой энергоэффективный регион", "Особая экономическая зона в г. Новочебоксарск" и "Волга - экологический прорывной регион ESG".

Мордовия представила на рассмотрение семь проектов, касающихся создания полного цикла производства оптического волокна, модернизации объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, принято решение работать над совершенствованием сфер биотехнологии и радиоэлектроники, созданием кластера переработки сельхозпродукции.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил два проекта: проект создания и развития первой в России особой экономической зоны "Биополис", в границах которой будет создан муниципальный округ и сформирован современный научно-производственный комплекс, а также медицинский туризм.

Ульяновская область представила шесть проектов, связанных с модернизацией системы водоснабжения населения, развитием транспортной инфраструктуры, продвижением туристического потенциала, формированием инновационной агломерации, включая развитие портовой особой экономической зоны и индустриального парка "Заволжье". Кроме того, представлены проект по созданию рекреационной экосистемы в историческом центре Ульяновска и комплексная программа развития моногорода Димитровграда.