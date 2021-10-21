Путин назвал главным результатом своей работы сокращение уровня бедности в России вдвое

"Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много - 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат", - заявил он в четверг, отвечая на вопросы участников пленарной сессии клуба "Валдай".

Путин напомнил, что к началу его работы в руководстве страны в конце 1990-х годов "некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонной, почти перестали существовать, еще бы время немножко [было] упущено и их было бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные цепочки и научные школы". "Мы это все восстановили", - констатировал он.

Президент также обратил внимание, что на тот момент "почти в каждом субъекте устав и конституция содержали все, что угодно, в том числе право печатать деньги, свои собственные госграницы, только не было упоминания о том, что это субъекты Российской Федерации". "Это очень серьезный был вызов на то время", - признал он.

В качестве еще одной сложнейшей проблемы того периода Путин назвал международный терроризм. "Я скажу то, о чем думаю иногда, и скажу абсолютно искренне. Да, мы преодолели этот тяжелый этап в жизни страны, особенно это касается борьбы с терроризмом. Далеко не благодаря моим усилиям, а благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа", - подчеркнул Путин, заверив, что говорит это "без всякой рисовки, абсолютно искренне". "Потому что я видел, через какие трудности и страдания проходили российские семьи. Но Россия справилась с этим", - пояснил он.

По мнению главы государства, это свидетельствует о том, что пассионарность "внутри российского народа занимает очень прочное место". "Внутренний стимул развития в нас точно совершенно существует и является очень мощным", - убежден Путин.