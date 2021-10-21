Группа по борьбе с финансовыми нарушениями включила Турцию в "серый список"

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Турцию в так называемый серый список в связи с недостаточно эффективной борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse.

В ФАТФ подчеркнули, что с 2019 года Турция "добилась определенных успехов" в этой сфере. Вместе с тем президент группы Маркус Плеер отметил, что "серьезные проблемы остаются". Этим он обосновал включение Турции в "серый список", сообщает агентство.

Agence France-Presse отмечает, что включение в "серый список" может ухудшить имидж страны и негативно повлиять на объем иностранных инвестиций.

Помимо Турции, в этот перечень в четверг были включены Иордания и Мали. Вместе с тем Ботсвана и Маврикий были исключены из этого списка.