Путин: в мировой экономике есть сбои от дефицита, инфляции и прерывания цепочек поставок

"Я уже упоминал о том, что есть системные сбои в мировой экономике. Они связаны с ростом дефицитов, с инфляцией, как результат - с прерыванием цепочек поставок. Дело не только в Суэцком канале и не в том, что водителей не хватает в Великобритании, чтобы бензин развозить. В целом идет разрыв определенный, и известную роль негативную в этом играет и COVID-19, к сожалению", - сказал Путин.

Президент как пример привел рост цен на энергоносители, что ведет за собой рост цен на электроэнергию. В Европе предлагают субсидировать гражданам рост тарифов, отметил он. Это повлечет за собой сокращение потребления металлургическими заводами, так как объем производимой электроэнергии больше не станет, и граждане экономить электричество не станут, сказал Путин.

"И сразу же за ней [металлургией] последует по цепочке все, что связано с металлами. Это огромная цепочка от автомобилей до заколок для галстука. И второе, уже закрываются предприятия, которые производят удобрения, основанные на природном газе. Есть основания полагать, что будет недовложение удобрений в почву. Результат - снижение объема продовольствия, предлагаемого на мировой рынок, и рост цен для граждан. И опять все вернется <...> к гражданам, которым хотят помочь", - отметил Путин.

"Надо думать о том, надо ли пытаться наложить ограничения на добычу, в том числе в Арктике. Надо ли по политическим мотивам сдерживать открытие новых транспортных маршрутов, в том числе "Северный поток - 2". Надо думать о фундаментальных вещах. <...> И тогда мы сможем избежать резких кризисов", - заключил президент.