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Энергетический кризис в Европе

Правительство Франции заморозило цены на газ до конца 2022 года

Кабмин ранее планировал заморозить цену лишь до апреля 2022 года

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Франции приняло решение о заморозке цен на газ до конца 2022 года. Об этом в четверг в эфире телеканала TF1 заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Цена на газ будет заморожена до конца 2022 года", - отметил он. Ранее правительство планировало заморозить цену лишь до апреля будущего года.

"Эксперты предупредили нас, что снижение цен будет идти медленнее, чем ранее ожидалось, - пояснил он. - Поэтому мы приняли ответственное решение и ввели мораторий на весь 2022 год".

Теги
ФранцияЭнергетический кризис в Европе
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