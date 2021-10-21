"Кавказцемент" в КЧР намерен увеличить выпуск цемента почти на 10% в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 21 октября. /ТАСС/. Крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе - завод "Кавказцемент" в Карачаево-Черкесии (входит в холдинг "Евроцемент груп") - в 2022 году планирует увеличить выпуск цемента почти на 10%, до 1,54 млн тонн. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Мы подготовим завод к высокому строительному сезону уже в апреле. В планах повысить производство клинкера на 30% и цемента до 10% - это 1,54 млн тонн. Наша продукция используется при возведении инженерных, транспортных и социальных объектов на крупнейших строительных площадках юга России. Мы понимаем, что от темпа нашей работы зависит качество жизни большого числа людей", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Кавказцемент" Владимира Сокольцова.

Отмечается, что для стабильной работы завода планируется провести плановые ремонтные работы на печной линии, сырьевых мельницах, сушильном барабане, компрессорах и электрофильтрах. На реализацию программы планируется направить более 500 млн рублей.

По словам заместителя гендиректора - директора по производству компании Евгения Блискунова, особое внимание во время ремонтных работ будет уделено экологичности предприятия. "Плановый капитальный ремонт - основной этап подготовки предприятия к стабильной деятельности и выпуску высококачественной продукции для потребителей. Особое внимание в нашей работе мы уделили снижению воздействия на окружающую среду - ремонту электрофильтров. Кроме того, значительный объем работ запланирован на модернизацию уплотнения горячего конца печи и замене горелок на вращающихся печах №2 и №4", - сказал Блискунов, его цитирует пресс-служба.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что стоимость проекта модернизации завода "Кавказцемент" в КЧР превысит 10 млрд рублей. Первый этап модернизации реализован в 2016 году, объем инвестиций составил почти 500 млн рублей. Второй и третий этапы реализованы в 2019 году, они включали строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу и реализацию на площадке завода проекта по внедрению малой генерации энергии.