Саммит ЕС поручил помочь потребителям и европейским компаниям в связи с ростом цен на газ

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза поручили Еврокомиссии и странам-членам оказать поддержку потребителям и европейским компаниям в связи с энергетическим кризисом. Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

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"Евросовет поручает странам-членам и Еврокомиссии срочно наилучшим образом использовать набор инструментов для оказания краткосрочной помощи самым уязвимым потребителям и европейским компаниям, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах-членах", - отмечается в нем.

Участники саммита поручили ЕК разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы ЕС и обеспечению безопасности поставок энергоресурсов. "Евросовет поручает Еврокомиссии и Совету ЕС оперативно рассмотреть среднесрочные и долгосрочные меры, которые способствовали бы ценовой доступности для потребителей и компаний, повышению устойчивости энергосистемы ЕС и внутреннего энергетического рынка, обеспечению безопасности поставок и поддержке перехода к климатической нейтральности, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах-членах", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры ЕС попросили Европейский инвестиционный банк ускорить инвестиции в переход к зеленой энергетике. "Евросовет поручает Европейскому инвестиционному банку изучить, как ускорить инвестиции в энергетический переход в рамках своего нынешнего запаса капитала с целью снижения будущих рисков сбоев", - отмечается в нем.

В документе также говорится, что Еврокомиссия должна изучить работу рынка газа в связи с ростом цен. "Евросовет поручает Еврокомиссии изучить функционирование рынка газа и электроэнергетики, а также рынка торговли выбросами. Впоследствии Еврокомиссия оценит, требуют ли определенные торговые модели поведения дальнейших регулирующих действий", - говорится в документе.

Лидеры ЕС подчеркивают, что вернутся к проблеме роста цен на газ на следующей встрече в декабре. "Евросовет продолжит следить за ситуацией и вернется к ней на саммите в декабре", - заключили главы государств и правительств.

Рост цен на газ

Цена на газ на спотовых площадках в Европе с середины сентября стабильно остается выше отметки выше отметки в €1 тыс. за 1 тыс. куб. м, что само по себе беспрецедентно для ЕС. При этом в пиковые моменты уровень цен приближался к €2 тыс.

По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан за энергию в отдельных странах уже выросли на €500-600, что превышает физические возможности целых групп населения по их оплате.