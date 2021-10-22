Защита зампреда правления "Новатэка" попросила суд США смягчить ему меру пресечения

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Представители защиты заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя направили ходатайство в окружной суд США по Среднему округу штата Флорида с просьбой смягчить его условия ограничения свободы. Об этом свидетельствует документ, размещенный в четверг в базе суда.

Согласно тексту ходатайства, защита считает неверной оценку американского гособвинения, которое настаивает, что дело имеет особый характер и требует экстраординарных мер ограничения свободы, которые действуют в настоящий момент. "Текущие условия освобождения под залог должны быть изменены и заменены на наименее ограничивающий набор требований необходимый для гарантии того, что ответчик в будущем предстанет перед судом", - указывается в документе.

Джитвэй был арестован в штате Флорида по обвинению в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По версии налоговиков, он при помощи офшорных счетов скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств, которые Джитвэй скрывал от властей США, в определенный момент превышал $93 млн. Счета в зарубежных банках в период предполагаемых махинаций были оформлены на тогдашнюю супругу Джитвэя, являвшуюся гражданкой России. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

24 сентября Джитвэй был освобожден под залог в $80 млн. Помимо этой суммы, суд по рекомендации прокуратуры постановил круглосуточно следить за его местонахождением и запретил Джитвэю покупать билеты и посещать узлы общественного транспорта, в том числе аэропорты, вокзалы и автобусные терминалы, морские порты. Помимо этого, зампред правления "Новатэка" обязан находиться в стенах своего дома с 20:00 до 06:00.

Джитвэй работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Карьеру в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, с июля 2010 года занимает должность зампредседателя правления "Новатэка". В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.