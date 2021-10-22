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Приватизация бразильской Eletrobras запланирована на первый квартал 2022 года

В правительстве рассчитывают, что с увеличением доли частного сектора компания сможет в перспективе создать около 27 тыс. новых рабочих мест

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 октября. /ТАСС/. Приватизация крупнейшей электроэнергетической компании Бразилии Eletrobras запланирована на первый квартал 2022 года, сообщило в четверг министерство экономики страны.

"До настоящего момента мы на 100% соблюдаем график [подготовительных мероприятий], то есть нет ни единого повода полагать, что уже в первом квартале следующего года не будет возможности провести приватизацию Eletrobras, которая станет крупнейшей приватизацией в истории Бразилии", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра Диогу Мак Корда ди Фариа.

Как уточняется, продажу акций предприятия планируют провести поэтапно: сначала в обращение поступят бумаги на сумму 23,2 млрд реалов (около $4 млрд), затем может состояться вторичное размещение акций Eletrobras. Так власти планируют снизить долю своего участия в компании с нынешних 73% до 45% обыкновенных акций.

В правительстве также рассчитывают, что с увеличением доли частного сектора в структуре капитала Eletrobras компания сможет в перспективе создать около 27 тыс. новых рабочих мест.

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