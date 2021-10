Минкультуры не дает прогнозов последствий закрытия кинотеатров для рынка кинопроката

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Работа кинотеатров в этот период будет приостановлена. "На данный момент мы не можем прогнозировать, как введение ограничений повлияет на рынок кинопроката, так как пока неизвестно, какие регионы помимо Москвы примут аналогичные ограничения и сколько они продлятся", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с ТАСС подчеркнул, что ограничение работы кинотеатров в период нерабочих дней будет иметь для отрасли долгосрочные финансовые последствия, поскольку зрители неохотно возвращаются в залы после снятия запретов, а введение системы QR-кодов, как показал пример некоторых регионов, в 3-4 раза снижает трафик посещаемости. Введение новых ограничений запустит цепь неблагоприятных для кинотеатральной сферы последствий, считают в "Каро", после которых отрасли потребуется поддержка государства.

Многие прокатчики уже объявили о переносе крупных релизов на более поздний срок. Так, российским зрителям придется до 18 ноября ждать выхода исторической драмы "Последняя дуэль" (The Last Duel) британского режиссера Ридли Скотта и комедийной мелодрамы Уэса Андерсона "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан" (The French Dispatch), а блокбастера "Вечные" (Eternals) Хлои Чжао - до 8 ноября. Драма Франсуа Озона "Все прошло хорошо" (Tout s'est bien pass) с Софи Марсо теперь выйдет 9 декабря вместо 4 ноября.